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PSG Ronaldo için yıllık 45 milyon euro maaş ödemeye hazır!

İSPANYA HABERLERİ  | 19.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

PSG, Cristiano Ronaldo için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Fransa Ligue 1 ekiplerinde Paris Saint Germain, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için yıllık 45 milyon Euro ödemeye hazır.

PSG Ronaldo için yıllık 45 milyon euro maaş ödemeye hazır!

PSG'den önerdiği rakam, Cristiano Ronaldo'nun istediği rakama denk düşerken; Real Madrid'in de Portekizli yıldıza sunduğu teklifin 45 milyon euroya yakım bir rakam olduğu ifade edildi.

Ronaldo'ya 45 milyon euro yıllık ücret ödeyerek kadrosuna katmak isteyen PSG, Real Madrid'e de 300 milyon euroluk bir bonservis bedeli sunarsa futbol tarihinin en pahalı transfer operasyonunu gerçekleştirecek.

Real Madrid'in oldukça sıcak bakabileceği transfer teklifinde operasyonun bir diğer ayağı da Neymar olacak. PSG'nin Ronaldo için 300 milyon euro ödemesi, Real Madrid'e Neymar transferi için bütçe sağlayacak ve PSG'nin talep ettiği 400 milyon euronun büyük bir bölümü yine PSG tarafından karşılanacak.

(Sporx)

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cristiano ronaldo psg

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