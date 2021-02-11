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PSG'ye Neymar'dan kötü haber! Dev maçta yok

11.02.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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PSG'ye Neymar'dan kötü haber! Dev maçta yok

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Naymar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Barcelona maçının yanı sıra, ligde Nice, Monaco ve Dijon karşısında oynaması beklenmiyor. 10 Mart'taki Barcelona rövanş karşısında Neymar'ın oynayıp oynayamayacağı daha sonra yapılacak kontrollerde belli olacak.

Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gole imza attı.

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