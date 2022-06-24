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Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü! "Eşimin imam nikahlı bir eşi olduğunu öğrendim..."

24.06.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya ile Umudun Olsun programıyla adını geniş kitlelere duyuran Psikolog Esra Ezmeci, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından takipçilerinin, ilişkileriyle ilgili sorularını yanıtlıyor. Sık sık soru-cevap yapan Ezmeci'ye gelen sorular, duyanları şaşırtıyor.

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü! "Eşimin imam nikahlı bir eşi olduğunu öğrendim..."

Psikolog Esra Ezmeci, ilişkileri hakkında ikilemde olan takipçilerinin sorularına yanıt veriyor. Birbirinden şaşırtıcı sorular, duyanları hayrete düşünüyor.

"EŞİM BAŞKASINI HAMİLE BIRAKTI"

"Eşim başkasını hamile bıraktı çocuğu aldırdılar. Affetmek zorunda kaldım, nasıl bedel ödetirim?"

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü!

"Affettikten sonra bedel ödetmek çok zor. Bu durumu duyduğunuz anda bedel ödetmek, uzaklaşmak en doğrusu. Şu an sadece böyle bir durum ya da benzeri bir daha olursa artık bu ilişkinin içinde olmayacağınızı söyleyebilirsiniz."

"KARIM BABAMA İLGİ DUYUYOR"

"Karım babama ilgi duyuyor ne yapmalıyım? Çaresizim."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü!

"Böyle bir durumdan eminseniz bu ilişkiye karşı hiç güven duygunuz kalmamış demektir. Böyle durumlarda ayrılık, ileride daha kötü sonuçlar olmaması için daha doğru bir seçim olabilir."

"EŞİMİN İMAM NİKAHLI BİR EŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

"Esra hanım eşimin imam nikahlı bir eşi olduğunu öğrendim. Ondan da 2 çocuğu varmış..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü!

"Bu zor bir durum. Mutlaka eşinizle konuşun ama burada karar verme seçimi tamamen size ait. Sadece bu durumun sizinle bir ilgisi olmadığına emin olun. Bu eşinizin büyük bir hatası."

"YAŞLI KADIN SEVİYORUM"

"27 yaşındayım hep yaşlı kadın seviyorum. Sevgilim 64 yaşında, önceki 59 yaşındaydı."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü!

"Bu takıntısal bir durum olabilir ya da erken yaşta anne kaybı da buna sebep olabilir. Bu konuda psikolojik destek alabilirsiniz."

"BABAM KENDİSİNİ KADIN YAPIP ERKEKLERLE KONUŞUYOR"

"Babam kendisini kadın yapıp erkeklerle konuşuyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz?"

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü!

"Cinsel kimlik ile sorunları vardır. Bunu bildiğinizi söyleyip önce anlayışla yaklaşıp psikolojik destek almaya ikna edin."

"METRESİNDEN VAZGEÇMİYOR"

"Çaresizim bir senedir uğraşıyorum, metresinden vazgeçmiyor beni de bırakmıyor. Ne yapacağım?"

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru hayrete düşürdü!

"Sizin bırakacağınızı düşünmezse ikinizi de aynı anda idare etmek ister. Seçimi ona bırakmayın, gideceğinize inansın."


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