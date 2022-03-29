MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkınlık yarattı! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkınlık yarattı! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

29.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, "Kocamın kadınsı hareketleri var. Başka erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmamalıyım?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkınlık yarattı! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

"KOCAMIN ERKEKLERLE CİNSEL GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜM"

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin, "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var." sorusunu paylaştı.

Ezmeci soruya yanıt olarak da, "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin." dedi.

dddd

Bir başka soru cevapta ise, "Sekste kötü olan erkek arkadaşıma bu durumu söylesem mi?" sorusu dikkat çekti. Esra Ezmeci, bu soruya ise, "Kötü oldu söylemeyin. Sadece ne olursa iyi olacağını, nelerden hoşlanacağınızı anlatın. Bir erkeğe cinselliği ile ilgili negatif bir şey söylemek yıkıcı olabilir." cevabını verdi.

esra

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dune Çöl Gezegeni konusu nedir?Dune Çöl Gezegeni konusu nedir?
Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokatTörende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat
Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'Yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Panter gibisin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da barış umudu!

İstanbul'da barış umudu!

Flaş iddia: 'Putin bazı taleplerinden vazgeçti'

Flaş iddia: 'Putin bazı taleplerinden vazgeçti'

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

Şeyma Demir'in ölümünde tecavüz itirafı

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Oscar'daki tokata Şahan'dan olay yorum: Açık ilişki yaşıyorlar, Türk aile yapısına...

Oscar'daki tokata Şahan'dan olay yorum: Açık ilişki yaşıyorlar, Türk aile yapısına...

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.