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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ortalığı birine kattı. Polis ekipleri kadına kelepçe takarak ambulansa götürdü.

Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 128. Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen E.İ., iddiaya göre dışarı çıkarak bir anda bağırmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden bağırmaya devam eden E.İ., kendisine ve çevreye zarar vermeye başladı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen E.İ. bir türlü sakinleştirilemedi. Polis ekipleri kendisine ve çevreye zarar vermesin diye E.İ.'ye ters kelepçe takıp ambulansa götürdü. E.İ., hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: ŞEYTANIM DİYE BAĞIRIYOR

Bir mahalle sakini, "Kızımız hasta. Bakırköy'de 27 defa falan tedavi gördü. İlaçlarını düzenli bir şekilde kullandığı zaman hiç kimseye bir zararı yok. Çok sevecen bir insan. Ama ilaçlarını kullanmadığı zaman hiç kimseyi tanımıyor. İlaçlarını kullanmadığı için sinir krizi geçiriyor. 'Şeytanım' diye bağırıyor. Bir gün başka bir şey bağırıyor." dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sultangazi

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