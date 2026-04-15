Psikopat eğilimli kişilerin en çok seçtiği meslekler açıklandı

ABD’de yapılan çarpıcı araştırma, “karanlık kişilik” özelliklerine sahip bireylerin en çok yöneldiği meslekleri ortaya koydu. Mekanik ve yalnız çalışılan mesleklerde “karanlık kişilik” özelliklerinin daha yaygın olduğu ortaya çıktı. Gelin o meslekleri beraber inceleyelim.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de University of Illinois at Urbana–Champaign tarafından yapılan çarpıcı bir araştırma, iş dünyasında tartışma yaratacak sonuçlar ortaya koydu. Yeni verilere göre “karanlık kişilik özellikleri” taşıyan bireylerin en çok tercih ettiği meslekler belli oldu. Özellikle mekanik işlerle uğraşanların listenin üst sıralarında yer alması dikkat çekti.

Araştırmaya göre, antisosyal eğilimler gösteren ve “subklinik psikopat” olarak tanımlanan bireyler, daha az sosyal etkileşim gerektiren ve yalnız çalışmaya imkân tanıyan mesleklere yöneliyor. Bu kapsamda oto tamircileri, mühendisler ve teknik uzmanlar öne çıkan gruplar arasında yer aldı.

Psikopat eğilimli kişilerin en çok seçtiği meslekler açıklandı 1

“YALNIZ ÇALIŞMAYI SEÇİYORLAR”

17 ile 32 yaş arasındaki 600’den fazla üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada, “Dark Triad” (Karanlık Üçlü) olarak bilinen kişilik özellikleri incelendi. Bu özellikler arasında psikopati, makyavelizm ve narsisizm yer alıyor.

Uzmanlara göre psikopatik eğilimleri yüksek bireyler; cesaret (boldness), duyarsızlık (meanness) ve kontrolsüzlük (disinhibition) gibi özellikler gösteriyor. Bu kişilerin daha çok “pratik, el becerisi gerektiren ve yalnız yapılan işlere” ilgi duyduğu tespit edildi.

Psikopat eğilimli kişilerin en çok seçtiği meslekler açıklandı 2

SOSYAL MESLEKLERDEN KAÇIYORLAR

Araştırmada makyavelist eğilimlere sahip bireylerin ise insanlarla yoğun iletişim gerektiren mesleklerden özellikle uzak durduğu belirlendi. Bu kişilerin “insan odaklı” işlere ilgi göstermediği ve daha stratejik, manipülasyon gerektiren alanlara yöneldiği ifade edildi.

Psikopat eğilimli kişilerin en çok seçtiği meslekler açıklandı 3

NARSİSTLER SANAT VE GÜÇ PEŞİNDE

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise narsist bireylerle ilgili oldu. Uzmanlara göre narsistler tamamen yalnız kalmak yerine; ilgi odağı olabilecekleri meslekleri tercih ediyor. Sanat, medya, siyaset ve liderlik gerektiren alanlar narsist kişilikler için öne çıkıyor.

Araştırmada, “narsistik hayranlık” özelliği yüksek kişilerin özellikle yaratıcı işler ve etki alanı geniş mesleklere yöneldiği vurgulandı.

Psikopat eğilimli kişilerin en çok seçtiği meslekler açıklandı 4

EN RİSKLİ GRUP: “BAŞARILI PSİKOPATLAR”

Uzmanlar asıl tehlikenin ise “başarılı psikopatlar” ve “başarılı narsistler” olarak tanımlanan kişilerde olduğunu belirtti. Bu bireylerin liderlik pozisyonlarına yükseldiğinde ciddi risk oluşturabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, dışarıdan bakıldığında karizmatik ve etkileyici görünen bu kişilerin, zamanla iş ortamında toksik bir etki yaratabileceği konusunda uyarıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu şehrin genişliği sadece 30 metre!Bu şehrin genişliği sadece 30 metre!
İstanbul'un yeni yüzü: Bir yanda köprü diğer yanda keçilerİstanbul'un yeni yüzü: Bir yanda köprü diğer yanda keçiler

Anahtar Kelimeler:
meslek psikolojik testler
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

