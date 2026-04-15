Psikopat eğilimli kişilerin en çok seçtiği meslekler açıklandı

ABD’de University of Illinois at Urbana–Champaign tarafından yapılan çarpıcı bir araştırma, iş dünyasında tartışma yaratacak sonuçlar ortaya koydu. Yeni verilere göre “karanlık kişilik özellikleri” taşıyan bireylerin en çok tercih ettiği meslekler belli oldu. Özellikle mekanik işlerle uğraşanların listenin üst sıralarında yer alması dikkat çekti.

Araştırmaya göre, antisosyal eğilimler gösteren ve “subklinik psikopat” olarak tanımlanan bireyler, daha az sosyal etkileşim gerektiren ve yalnız çalışmaya imkân tanıyan mesleklere yöneliyor. Bu kapsamda oto tamircileri, mühendisler ve teknik uzmanlar öne çıkan gruplar arasında yer aldı.

“YALNIZ ÇALIŞMAYI SEÇİYORLAR”

17 ile 32 yaş arasındaki 600’den fazla üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada, “Dark Triad” (Karanlık Üçlü) olarak bilinen kişilik özellikleri incelendi. Bu özellikler arasında psikopati, makyavelizm ve narsisizm yer alıyor.

Uzmanlara göre psikopatik eğilimleri yüksek bireyler; cesaret (boldness), duyarsızlık (meanness) ve kontrolsüzlük (disinhibition) gibi özellikler gösteriyor. Bu kişilerin daha çok “pratik, el becerisi gerektiren ve yalnız yapılan işlere” ilgi duyduğu tespit edildi.

SOSYAL MESLEKLERDEN KAÇIYORLAR

Araştırmada makyavelist eğilimlere sahip bireylerin ise insanlarla yoğun iletişim gerektiren mesleklerden özellikle uzak durduğu belirlendi. Bu kişilerin “insan odaklı” işlere ilgi göstermediği ve daha stratejik, manipülasyon gerektiren alanlara yöneldiği ifade edildi.

NARSİSTLER SANAT VE GÜÇ PEŞİNDE

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise narsist bireylerle ilgili oldu. Uzmanlara göre narsistler tamamen yalnız kalmak yerine; ilgi odağı olabilecekleri meslekleri tercih ediyor. Sanat, medya, siyaset ve liderlik gerektiren alanlar narsist kişilikler için öne çıkıyor.

Araştırmada, “narsistik hayranlık” özelliği yüksek kişilerin özellikle yaratıcı işler ve etki alanı geniş mesleklere yöneldiği vurgulandı.

EN RİSKLİ GRUP: “BAŞARILI PSİKOPATLAR”

Uzmanlar asıl tehlikenin ise “başarılı psikopatlar” ve “başarılı narsistler” olarak tanımlanan kişilerde olduğunu belirtti. Bu bireylerin liderlik pozisyonlarına yükseldiğinde ciddi risk oluşturabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, dışarıdan bakıldığında karizmatik ve etkileyici görünen bu kişilerin, zamanla iş ortamında toksik bir etki yaratabileceği konusunda uyarıyor.