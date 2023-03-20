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PSV'den Sevilla kalecisine saldıran taraftar için görülmemiş ceza! "40 yıl boyunca maçlara giremeyecek"

20.03.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Sevilla'yı 2-0 mağlup eden Hollanda ekibi PSV, kazanmasına rağmen turnuvaya veda ederken, karşılaşmada bir PSV taraftarı, Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırmıştı. PSV'den o taraftar için karar çıktı. İşte detaylar...

PSV'den Sevilla kalecisine saldıran taraftar için görülmemiş ceza! "40 yıl boyunca maçlara giremeyecek"
Marko Dmitrovic

Marko Dmitrovic

SIR Sırbistan
Yaş: 31 / Pozisyon Kaleci
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Geçtiğimiz günlerde PSV ile Sevilla arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son play-off rövanş karşılaşmasında sahaya atlayan ev sahibi ekibin taraftarı, maç sonuna doğru kaleci Marko Dmitrovic'e saldırmıştı. Yumruk darbesine rağmen yıkılmayan Dmitrovic, taraftarı yere yatırarak etkisiz hale getirirken, sahaya giren güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkartmıştı.

"KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDAYDIM"

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Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

40 YILLIK YASAK!

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Hollanda ekibi PSV'den yapılan açıklamada Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarın, 40 yıl boyunca stadyuma girişinin yasaklandığını açıkladı.

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