SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. PSV Eran Zahavi'yi kadrosuna katıyor

PSV Eran Zahavi'yi kadrosuna katıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin de gündemine girdiği iddia edilen Eran Zahavi, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile anlaşmaya varıyor. Hollanda ekibinin önemli isimlerinden Sam Lammers ise Atalanta'ya imza atmak üzere.

PSV Eran Zahavi'yi kadrosuna katıyor

Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, takımın önemli isimlerinden Sam Lammers için Atalanta ile anlaşmak üzere. 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli alacak olan PSV, kadrosunu ise Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Eran Zahavi ile güçlendirecek.

Forvet Sam Lammers'ın satılmasının ardından bu boşluğu Zahavi ile doldurmayı planlayan PSV, Avrupa Ligi'nde turu geçmesi halinde Alanyaspor'un rakibi olabilir. Perşembe günü Rosenborg deplasmanına gidecek olan Alanyaspor, rakibini elemesi halinde Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

(İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Tiago Nunes'in görevine son verildiTiago Nunes'in görevine son verildi
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Beşiktaş ve Josef de Souza FIFA'lık oldu
Beşiktaş ve Josef de Souza FIFA'lık oldu
Arda Turan 180 milyon euro!
Arda Turan 180 milyon euro!
Telles transfer oluyor! İşte G.Saray'ın payı...
Telles transfer oluyor! İşte G.Saray'ın payı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Artem Kravets Dinamo Kiev'de
Artem Kravets Dinamo Kiev'de
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSV Eran Zahavi'yi kadrosuna katıyor
PSV Eran Zahavi'yi kadrosuna katıyor
Vitesse'de 8 kişi koronavirüse yakalandı
Vitesse'de 8 pozitif vaka
Corinthians'ta Tiago Nunes'in görevine son verildi
Tiago Nunes'in görevine son verildi
Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcu pozitif
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Karantina ihlali yapan Celticli futbolcuya 3 maç ceza
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.