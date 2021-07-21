PSV - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray yeni sezonun ilk resmi maçına PSV deplasmanında çıkıyor. PSV ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Philips Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Hernandez'in yardımcılıklarının Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapıyor... Dördüncü hakemlik görevini ise Cesar Soto Grado üstleniyor.

PSV maçı öncesi Galatasaray'da 7 eksik bulunurken ev sahibi ekipte ise takımın en önemli isimlerinden Dumfries ve Malen kadroda yer almıyor.

11'LER BELLİ OLDU

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera; Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel

