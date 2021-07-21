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PSV - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

21.07.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV'ye konuk oluyor.

PSV - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Galatasaray yeni sezonun ilk resmi maçına PSV deplasmanında çıkıyor. PSV ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Philips Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Hernandez'in yardımcılıklarının Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapıyor... Dördüncü hakemlik görevini ise Cesar Soto Grado üstleniyor.

PSV maçı öncesi Galatasaray'da 7 eksik bulunurken ev sahibi ekipte ise takımın en önemli isimlerinden Dumfries ve Malen kadroda yer almıyor.

11'LER BELLİ OLDU

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera; Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Elenecekseniz de haysiyetinizle elenin sekidika 2. Lig topçusu neden ilk 11 çıkartıyorsunuz. Sakat değilse mohammedi niye oynatmıyorsunuz korkak mı davranıyorsunuz yoksa bunun bir mantık hamlesi olduğunu düşünmüyorum zira futbol basketbol gibi satranç tarzı bir oyun değil en iyi 11 ini çıkartırsın topçular sahada kapışır en iyi 11 in bu mu yani olamaz olmamalı,

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