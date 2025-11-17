SPOR

Puan farkı 1'e indi, transfer ateşi yandı! Devre arası operasyonu: Arda Güler'in takım arkadaşı

Süper Lig’e Jose Mourinho yönetiminde başlayan fakat Portekizli teknik adamın biletini kesen Fenerbahçe’de Tedesco iyi bir grafik yakaladı. Hem UEFA Avrupa Ligi’nde içerideki iki maçı kazanan hem de Galatasaray ile puan farkını 1’e indiren sarı lacivertliler kadrosunu da güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve performansıyla Barcelona ve Real Madrid'i birbirine düşüren Arda Güler'in takım arkadaşı olan Alman stoperin adı Fenerbahçe ile anılıyor.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Sadettin Saran ve Tedesco'nun arasındaki uyum takıma da sirayet etti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın peş peşe puan kayıpları sonrasında puan farkını 1'e kadar düşürdü. Fenerbahçe’de bütün hesaplar Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray maçından alınacak galibiyet üzerine yapılıyor.

TANDEME RUDİGER

Real Madrid'in başarılı stoperi Antonio Rüdiger'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Osterwoolde'nin de devre arası veya sezon sonunda satılması muhtemel. Sarı lacivertliler Alman stoper için devre arası transfer döneminde şartları zorlayacak.

32 yaşındaki Rüdiger, Stuttgart gibi Roma gibi Chelsea gibi takımlarda forma giydikten sonra Real Madrid'e transfer olmuştu. Almanya milli takımının da önemli isimlerinden biri olan Rüdiger'in adı Fenerbahçe ile ciddi ciddi anılıyor.

Fenerbahçe, uygun şartlar sağlanırsa devre arası en kötü ihtimalle sezon sonunda Rüdiger için şartları zorlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid Fenerbahçe Haberleri Antonio Rüdiger
