Puan farkı 1'e indi, transfer ateşi yandı! Devre arası operasyonu: Arda Güler'in takım arkadaşı

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve performansıyla Barcelona ve Real Madrid'i birbirine düşüren Arda Güler'in takım arkadaşı olan Alman stoperin adı Fenerbahçe ile anılıyor.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Sadettin Saran ve Tedesco'nun arasındaki uyum takıma da sirayet etti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın peş peşe puan kayıpları sonrasında puan farkını 1'e kadar düşürdü. Fenerbahçe’de bütün hesaplar Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray maçından alınacak galibiyet üzerine yapılıyor.

TANDEME RUDİGER

Real Madrid'in başarılı stoperi Antonio Rüdiger'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Osterwoolde'nin de devre arası veya sezon sonunda satılması muhtemel. Sarı lacivertliler Alman stoper için devre arası transfer döneminde şartları zorlayacak.

32 yaşındaki Rüdiger, Stuttgart gibi Roma gibi Chelsea gibi takımlarda forma giydikten sonra Real Madrid'e transfer olmuştu. Almanya milli takımının da önemli isimlerinden biri olan Rüdiger'in adı Fenerbahçe ile ciddi ciddi anılıyor.

Fenerbahçe, uygun şartlar sağlanırsa devre arası en kötü ihtimalle sezon sonunda Rüdiger için şartları zorlayacak.