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Puanlar paylaşıldı! Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile yenişemedi

26.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Maçın sonra 20 dakikasına girilirken 71. dakikada ligin gol kralı Aleksandar Pesic sahneye çıktı ve attığı şık golle Karagümrük'e beraberlik golünü getirdi. Maçın skoru 1-1 tamamlandı.

Puanlar paylaşıldı! Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile yenişemedi
Aleksandar Pesic

Aleksandar Pesic

SIR Sırbistan
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Maçtaki golleri ev sahibinde 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydederken, deplasman ekibinde ise 71. dakikada Aleksander Pesic kaydetti. Pesic attığı bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti ve gol krallığındaki yerini korudu.

PUANLAR KAFA KAFAYA

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 28, Fatih Karagümrük ise 27 puanla ligin ilk yarısını tamamladı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir ile karşılacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Fatih Karagümrük
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