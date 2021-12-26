Puanlar paylaşıldı! Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Maçtaki golleri ev sahibinde 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydederken, deplasman ekibinde ise 71. dakikada Aleksander Pesic kaydetti. Pesic attığı bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti ve gol krallığındaki yerini korudu.

PUANLAR KAFA KAFAYA

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 28, Fatih Karagümrük ise 27 puanla ligin ilk yarısını tamamladı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir ile karşılacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

