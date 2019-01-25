PUBG FPS arttırma nasıl yapılır?

PlayerUnknown’s Battlegrounds, her ne kadar güncellemeler ile optimizasyon sorunlarının önüne geçse de, bazı donanımlarda FPS düşüklüklerini bir türlü engelleyememişti. Biz de sizler için hem Nvidia hem de AMD ekran kartlarında FPS değerini 3 ila 7 arasında arttıracak ayaları bir araya getirdik.
İlk olarak anlatacağımız bu işlem, CPU’daki önceliği PUBG’ye vermenizi sağlayacak.
1.Adım: Oyunun kısayoluna sağ tıklayıp özellikler seçeneğine tıklayın.
2.Daha sonra başlatma seçenekleri yazan yere; “-malloc=system -USEALLAVAILABLECORES -maxMem=8192 -high yazın. *maxMem bölümünün RAM miktarınızın olduğunu belirtelim.
Şimdi gelelim Nvidia ve AMD için kontrol panelinden yapacağınız ince ayarlara.
Nvidia için;
Birden çok kareli örneklenmiş kenar yumuşatma : Kapalı
CUDA – GPU’lar: Genel ayarları kullan(Tümü)
Doku süzme – Kalite: Yüksek Performans
Doku süzme – Eşyönsüz örnek optimizasyonu : Kapalı
Doku süzme – Negatif LOD tercihi: İzin ver
Doku süzme – Trilineer: Açık
Düşey senkronizasyon: 3D Uygulama ayarlarını kullan.
Eşyönsüz süzme: Kapalı
Gölgelendirici önbelleği: Açık
Güç yönetimi modu: Max performansı tercih et
Kenar Yumuşatma – Ayarlar: Genel ayarları kullan
Kenar Yumuşatma – FXAA: Kapalı
Kenar Yumuşatma – Gama düzeltmesi: Kapalı
Kenar Yumuşatma – Mod: Kapalı
Kenar Yumuşatma – Saydamlık: Kapalı
AMD için;
Örtüşme önleme modu: Uygulama ayarlarını kullan
Örtüşme önleme yöntemi: Çoklu örnekleme
Morfolojik Filtreleme: Kapalı
Yön Bağımlı Filtreleme Modu: Uygulama ayarlarını kullan
Doku Filtreleme Kalitesi: Performans
Yüzey Biçim Optimizasyonu: Kapalı
Dikey Yenileme için Bekle: Her zaman kapalı
OpenGL Üçlü Ara Belleğe Alma: Kapalı
Shader Cache: AMD için en iyileştirilmiş
Mozaikleşme Modu: AMD için en iyileştirilmiş
Kare Hızı hedef kontrolü: Devre dışı
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