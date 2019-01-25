PUBG FPS arttırma nasıl yapılır?

PlayerUnknown’s Battlegrounds, her ne kadar güncellemeler ile optimizasyon sorunlarının önüne geçse de, bazı donanımlarda FPS düşüklüklerini bir türlü engelleyememişti. Biz de sizler için hem Nvidia hem de AMD ekran kartlarında FPS değerini 3 ila 7 arasında arttıracak ayaları bir araya getirdik.

İlk olarak anlatacağımız bu işlem, CPU’daki önceliği PUBG’ye vermenizi sağlayacak.

1.Adım: Oyunun kısayoluna sağ tıklayıp özellikler seçeneğine tıklayın.

2.Daha sonra başlatma seçenekleri yazan yere; “-malloc=system -USEALLAVAILABLECORES -maxMem=8192 -high yazın. *maxMem bölümünün RAM miktarınızın olduğunu belirtelim.

Şimdi gelelim Nvidia ve AMD için kontrol panelinden yapacağınız ince ayarlara.

Nvidia için;

Birden çok kareli örneklenmiş kenar yumuşatma : Kapalı

CUDA – GPU’lar: Genel ayarları kullan(Tümü)

Doku süzme – Kalite: Yüksek Performans

Doku süzme – Eşyönsüz örnek optimizasyonu : Kapalı

Doku süzme – Negatif LOD tercihi: İzin ver

Doku süzme – Trilineer: Açık

Düşey senkronizasyon: 3D Uygulama ayarlarını kullan.

Eşyönsüz süzme: Kapalı

Gölgelendirici önbelleği: Açık

Güç yönetimi modu: Max performansı tercih et

Kenar Yumuşatma – Ayarlar: Genel ayarları kullan

Kenar Yumuşatma – FXAA: Kapalı

Kenar Yumuşatma – Gama düzeltmesi: Kapalı

Kenar Yumuşatma – Mod: Kapalı

Kenar Yumuşatma – Saydamlık: Kapalı