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PUBG Mobile 0.14.5 güncellemesi çıktı

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TEKNOLOJİ  | 14.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Tencent Games bünyesinde geliştirilen PUBG Mobile, güncellemeler ile oyunculara yenilikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda App Store ve Play Store üzerinden yayınlanan 0.14.0 güncellemesinin ardından bugün bir ara güncelleme daha yayınlandı.

PUBG Mobile 0.14.5 güncellemesi çıktı

0.14.5 güncellemesi ile 9. sezona start veren PUBG Mobile, oyunculara bu güncelleme ile yenilikler de sunuyor.

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 200 MB büyüklüğünde olan 0.14.5 güncellemesi ile yeni sezona kalan süre için geri sayım bölümü ekleniyor. Royale Pass için yenilikler ile gelen bu güncelleme ile görevler ve sıralama sayfası da komple yenileniyor. Küçük çaplı iyileştirmelerin de yapıldığı bu güncellemeyi 9. sezona başlamak için mutlaka indirmeniz gerekiyor.

PUBG Mobile asıl yeniliklerini 2019 yılı bitmeden 0.15.0 güncellemesi ile sunacak. Bu güncelleme doğal olarak App Store ve Play Store üzerinden sunulacak ve 1 GB‘ın üzerinde olacak. Bakalım Battle Royale türündeki oyunlara ilerleyen dönemlerde yenileri eklenip, PUBG Mobile’a ciddi bir rakip gelecek mi?

Yeni güncelleme ile gelen yenilikleri burdan izleyebilirsiniz

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