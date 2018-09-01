Pucca kocasını dövenlere Twitter'dan teşekkür etti

Pucca (Selen Pınar Işık) geçen aylarda eşi Serhat Osman Karagöz'den boşanma kararı almıştı. Ancak Serhat Osman Karagöz boşanmak istemedi, ikili bir süre ayrı yaşadı. Daha sonra Pucca Osman Karagöz'ün barışma ısrarlarına dayanamadı ve barıştılar.

(Çift ekimde görülecek davaya kadar ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye karar vermişti.)

'ADAMLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Tam çift arasında her şey yolunda gidiyor derken; Pucca bugün Twitter hesabından şöyle bir tweet attı:

"Dün gece mekanın birinde kocam dayak yemiş, burada uzun uzun flood yapıp (Tweet zinciri) mekanı b.klamak isterdim ama adamlardan Allah razı olsun diyesim var. Thank you." (Posta)

