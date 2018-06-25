MAGAZİN

Pucca'nın Muharrem İnce ile ilgili sözlerine tepki yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin resepsiyonda çekilen fotoğrafını paylaşarak "Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor" diyen yazar Pucca'ya tepkiler devam ediyor

Pucca'nın Muharrem İnce ile ilgili sözlerine tepki yağdı

Sosyal medya fenomeni Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık attığı Muharrem İnce tweet'iyle gündem oldu.

Muharrem İnce'nin bir resepsiyonda çekilen fotoğrafını "Yarın gece aynen böyle en güzel kıyafetlerimizi giyip, ellerimizle şampanya ile kutlayacağız. Güzellik, temizlik, ferahlık, asalet geliyor. Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor" sözleriyle paylaşan yazar ve sosyal medya fenomeni Pucca'ya tepki mesajları yağdı.

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AYAKLARININ RESMİNİ ATTILAR

Pucca'nın tweetlerini gören sosyal medya kullanıcıları ayak ve çorap fotoğrafları atarak Pucca'ya tepki gösterdi.

Pucca söz konusu tweetini daha sonra sildi ve konuyla ilgili şunları söyledi: "Ay saçmalamayın Allah aşkına ya! Bari siz yapmayın. Yahu o an gazla yazmışım sanki burada çok mantıklı şeyler yazıyormuşum gibi"

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce pucca

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