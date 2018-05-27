Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca adıyla tanınan yazar ve sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık ve eşi Osman Karagöz boşanma kararı aldı.

Pucca, boşanma kararını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

""Öncelikle bunu buradan açıklamak dünya saçması onu söylemek istiyorum.Osi (Osman Karagöz) ile evliliğimizin artık sonuna geldik. İnanılmaz direndim, yemin ederim çok uğraştım ama yok olmadı. Gerçekten olmadı... Bazen sevgi yetmiyor. Zaten çok uzun zamandır farkındasınızdır yalnızdım. Eminim çok eğlenceli bir baba, çok güzel bir ebeveyn, Batı'nın en yakın arkadaşı olacak. O konuda asla şüphem yok.

Ama karı koca olarak ikimiz sınıfta kaldık maalesef... Benim de onun da çok hatalarımız oldu. Sizden tek ricam bu süreçte ne olur beni üzmeyin. İnsan evinden orta sehpayı bile atarken bin kez düşünüyor... Bin kez değil, milyon kez düşündüm. Ve hepsinin sonu, ayrılığa vardı..."

Selen ve Osman çiftinin 2017 yılında ismini Batı koydukları bir oğlu olmuştu.

