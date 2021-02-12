Püf noktaları artık sır değil! Saray mutfağının klasiği tulumba tatlısını çıtır yapabilmek için...

Genellikle tatlıcılardan alınan tulumba tatlısını evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kolay ve lezzetli olmasıyla sıklıkla tercih edilen bu çıtır çıtır lezzeti kendi ellerinizle yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz.
Şerbeti için
Evde kolay tulumba tatlısı tarifi hamurunun dinlenmesi daha iyi ve pütürsüz kabarmasını sağlar. Yumurtalar hamur biraz dinlendikten sonra teker teker konulmalı ve iyice karıştırılmalıdır.
Tatlıların içi hamur kalmaması için kısık ateşte yavaşça pişirilmelidir.
Bunun yanında şerbetin iyice soğuması gerekir aksi takdirde tatlı çıtırlığını kaybederek yumuşar. Şerbeti iyice içine çekmesi için bir müddet bekletilebilir.
Çıtır çıtır pratik tulumba tatlısı tarifini akşam çay keyifleri yanına rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Gün içerisinde bir kriz anında kurtarıcı olabilir. Gittiğiniz bir davette sade bir türk kahvesi eşliğinde, öğle yemeği sonrasında, soğuk süt ile birlikte; toplantı, sunum durumlarında, düğün, bayram misafir ya da hasta ziyaretlerinde bu leziz tatlıyı tüketebilirsiniz.
Küçük bir parça tulumba tatlısı yaklaşık olarak 100 kaloridir. Kullanılan malzeme ölçülerine göre kalori hesabı değişiklik gösterebilir.
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