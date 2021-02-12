Püf noktaları artık sır değil! Saray mutfağının klasiği tulumba tatlısını çıtır yapabilmek için...

Genellikle tatlıcılardan alınan tulumba tatlısını evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kolay ve lezzetli olmasıyla sıklıkla tercih edilen bu çıtır çıtır lezzeti kendi ellerinizle yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ

3 su bardağı su

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

100 gram tereyağı

1 yemek kaşığı nişasta

2-3 yemek kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı şeker

Şerbeti için

4,5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

TULUMBA TATLISI YAPILIŞI

Şerbet için şeker ve suyu tencereye koyun ve şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın. Şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın. Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırın. Tuzu ve şekeri ekleyerek tencereye yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun.

Bir kaşık yardımıyla karıştırarak soğumasını sağlayın. Ilıyınca yumurta ekleyin ve yedirin. Sonra nişasta ve irmiği ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edin.

Sıkma torbasına koyup yıldız ucu takın ve küçük küçük sıkıp yağın içine atarak kızartın.

Hafif pembeleşen tatlıları yağdan çıkarıp soğuyan şerbete daldırıp çıkarın.

Afiyet olsun.

TULUMBA TATLISININ PÜF NOKTASI

Evde kolay tulumba tatlısı tarifi hamurunun dinlenmesi daha iyi ve pütürsüz kabarmasını sağlar. Yumurtalar hamur biraz dinlendikten sonra teker teker konulmalı ve iyice karıştırılmalıdır.

Tatlıların içi hamur kalmaması için kısık ateşte yavaşça pişirilmelidir.

Bunun yanında şerbetin iyice soğuması gerekir aksi takdirde tatlı çıtırlığını kaybederek yumuşar. Şerbeti iyice içine çekmesi için bir müddet bekletilebilir.

TULUMBA TATLISI NASIL SERVİS EDİLİR?

Çıtır çıtır pratik tulumba tatlısı tarifini akşam çay keyifleri yanına rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Gün içerisinde bir kriz anında kurtarıcı olabilir. Gittiğiniz bir davette sade bir türk kahvesi eşliğinde, öğle yemeği sonrasında, soğuk süt ile birlikte; toplantı, sunum durumlarında, düğün, bayram misafir ya da hasta ziyaretlerinde bu leziz tatlıyı tüketebilirsiniz.

TULUMBA TATLISI KAÇ KALORİ?

Küçük bir parça tulumba tatlısı yaklaşık olarak 100 kaloridir. Kullanılan malzeme ölçülerine göre kalori hesabı değişiklik gösterebilir.



