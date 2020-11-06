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Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.11.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...

İster soğanlı ister soğansız yapılsın menemen tüm sofraların vazgeçilmezi. Biz de sizin için hem soğanlı hem de soğansız menemen tarifi hazırladık.

Basit ve evde bulunan malzemelerle yapılan menemen kuşkusuz kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Sıcak ekmekle yenildiğinde yedikçe yediğiniz menemen en kolay ve lezzetli haliyle nasıl yapılıyor, görelim.

SOĞANLI MENEMEN TARİFİ

1 adet orta boy kuru soğan
2 adet orta boy domates
2 adet yumurta
2 adet küçük boy ya da 1 adet büyük boy biber
Tuz
Sıvı yağ
İsteğe göre tereyağ

NASIL YAPILIR?

Kusursuz menemen hazırlamak isteyen kişilerin öncelikle domatesin kabuklarını soyması ve küp küp doğraması gerekiyor. Doğrama işlemiyle uğraşmak istemeyen kişilerse domatesi rendeleyebilirler.

İlk olarak tava ocağa alınır ve hafifçe kızdırıldıktan sonra içerisine yağ eklenir. Kızdırılan yağa doğranmış soğan ve biber eklenir iyice kavrulur. Rendelenmiş domates içerisine ilave edilir. Eğer domates doğranmış domates ise daha hızlı pişmesi için tuz ilave edilebilir ve bu sayede domatesler daha çabuk erir.

Domates piştikten sonra içerisine iki adet yumurta kırılır ve tuz ilave edilir. Yumurta domates, soğan ve biberler tamamen karıştıktan sonra kapağı kapatın ve hafifçe suyu çekilinceye kadar pişirin.

SOĞANSIZ MENEMEN TARİFİ

Yarım çay bardağı zeytinyağ
3 orta boy domates
3 tane yeşil biber
3 tane yumurta
Tuz
Karabiber
Pulbiber

NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını tavaya alın, ısınmasını bekleyin.
Çekirdekleri alınmış, ince ince kıyılmış yeşil biberleri tavaya alın.
Yeşil biberleri rengi değişene kadar kavurun.
Rengi değişen biberlerin üzerine kabuklarını soyup, küp küp doğradığınız domatesleri koyun.
Üzerine tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın.
Domates suyunu çekene kadar bekleyin.
Yumurtaları ayrı bir yerde kırın ve sarısını ayrı bir kaba beyazını ayrı bir kaba alın.
Önce yumurtanın beyazını menemenin içine ekleyin ve pişene kadar sürekli karıştırın.
Yumurtanın sarısını da ekleyip, sevdiğiniz kıvama göre pişmesini bekleyip ocaktan alabilirsiniz.

MENEMENİN PÜF NOKTALARI

Menemene soğan koyup koymamak tamamen sizin damak tadınıza kalmış birşey. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz.

Menemene sucuk ve kaşar ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Menemene koyacağınız biberlerin çok ince doğranması, pişerken tamamen erimesine neden olabilir.

Menemeni pişirirken kapak kullanılması ile domates, soğan ve biberlerin kısa sürede yumuşamasını ve sulanmasını sağlar.

Menemene ekleyeceğiniz tereyağ daha lezzetli bir tat verecektir.

Aynı şekilde biberlerin iç kısımlarını sizi rahatsız etmeyecekse çıkarmayın çünkü menemene farklı bir tat verir.

Menemene kıracağınız başka kapta çırptıktan sonra eklemeniz yemeği daha az karıştırmanızı sağlar.

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