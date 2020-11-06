Püf noktası şaşırttı! Damak çatlatan menemen için öyle bir detay verdi ki...

Basit ve evde bulunan malzemelerle yapılan menemen kuşkusuz kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Sıcak ekmekle yenildiğinde yedikçe yediğiniz menemen en kolay ve lezzetli haliyle nasıl yapılıyor, görelim.

SOĞANLI MENEMEN TARİFİ

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

2 adet yumurta

2 adet küçük boy ya da 1 adet büyük boy biber

Tuz

Sıvı yağ

İsteğe göre tereyağ

NASIL YAPILIR?

Kusursuz menemen hazırlamak isteyen kişilerin öncelikle domatesin kabuklarını soyması ve küp küp doğraması gerekiyor. Doğrama işlemiyle uğraşmak istemeyen kişilerse domatesi rendeleyebilirler.

İlk olarak tava ocağa alınır ve hafifçe kızdırıldıktan sonra içerisine yağ eklenir. Kızdırılan yağa doğranmış soğan ve biber eklenir iyice kavrulur. Rendelenmiş domates içerisine ilave edilir. Eğer domates doğranmış domates ise daha hızlı pişmesi için tuz ilave edilebilir ve bu sayede domatesler daha çabuk erir.

Domates piştikten sonra içerisine iki adet yumurta kırılır ve tuz ilave edilir. Yumurta domates, soğan ve biberler tamamen karıştıktan sonra kapağı kapatın ve hafifçe suyu çekilinceye kadar pişirin.