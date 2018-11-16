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Puff Diddy'nin eski sevgilisi Kim Porter evinde ölü bulundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 17:05 | Son Güncelleme

Ünlü rap şarkıcısı Puff Diddy'nin 13 yıl birlikte olduğu, daha sonra ayrıldığı ve üç çocuğunun annesi olan Kim Porter, dün evinde ölü olarak bulundu.

Puff Diddy'nin eski sevgilisi Kim Porter evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Puff Diddy’nin eski sevgilisi ve üç çocuğunun annesi Kim Porter dün Kaliforniya Toluca Gölü’ndeki evinde ölü olarak bulundu. 47 yaşında vefat eden eski model Porter’ın neden öldüğü hakkında şu an için bir açıklama yapılmasa da TMZ’nin haberine göre ABD’li model birkaç hafta önce zatürre geçirmiş.

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Kim Porter’ın, ünlü şarkıcı Diddy’den 1998 doğumlu Christian Combs ve ikiz kızlar Jessie James ve D’Lila olmak üzere üç çocuğu var.

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Kim Porter,P. Diddy ve çocukları ile birlikte…

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Puff Diddy Kim Porter

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