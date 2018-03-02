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Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 20:46 | Son Güncelleme

TBMM’ye sevk edilen torba yasa tasarısının 73. maddesine göre internetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor. Yasaya karşı önlem aldığı iddia edilen Puhu TV, Fi ve Çi'nin geçmiş bölümlerini buzlamaya başladı.

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Konuyu köşesine taşıyan Milliyet yazarı Sina Koloğlu, "Duydum ki, Puhu TV’de hummalı bir çalışma varmış. Platform, internette ve bedava izleniyor. Yeni düzenlemede sorun çıkmasın diye ‘Fi’ ve ‘Çi’ dizilerinde geriye dönük bir temizlik söz konusu" ifadesini kullandı.

Koloğlu yazısının ilgili bölümde konuya ilişkin olarak şöyle devam etti:

"Reklam yerleştirmeler’ ve sanırım bazı sahnelerde ‘blurlama’ yapılıyormuş. Özgürüz diye fazla fazla marka ismi dayadılar anladığım... Bir de ‘küfür etme özgürlüğü’ olmuştu internette yayınlanan dizilerde."

fiçipi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bi bu kaldı el atmadığınız
eller gitti aya, biz daha neler ile uğraşıyoruz.
insanların para verip izlediği, 18 yaşından küçüklerin izleme imkanı olmadığı(kredi kartı ile ödeme) platformlar kesinlikle sansürlenemez. Yeter artık yeter!
Yeter be kardeşim. Evet bu dizi açık seçik olabilir ama internette isteyen izler isteyen izlemez tv deki gibi değil ki. Sadece açık seçik olması değil mesele gereksiz her şeye sansür geliyor. Çocukları alkol sıgaraya karşı eğiteceklerine gidip sansürlüyorlar. Farkında değiller sansürleyince daha çok ilgi çekiyor. Biz eğitim yapacağımıza neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstereceğimize bişeyleri saklayıp sakınmaya çalışıyoruz çözümmüş gibi. Gidin yurtdışına ordan yayınlayın insanlar burdan izlesin.
Bunları gösterirler sonra 4-5 yaşındaki çocuklara tecavuz haberlerini kınayarak verirler bunu yapanlar ahlak yoksunlarıdır
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