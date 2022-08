QNB Finansbank, Stevie Awards for Great Employers Programı'ndan iki ödül aldı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Stevie Awards for Great Employers Programı'ndan kazandığı iki ödülle dünyanın en iyi işveren markaları arasında yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olan ve en iyi işveren ve insan kaynakları uzmanlarını seçen Stevie Awards for Great Employers ödül programı bu yıl 7. kez düzenlendi.

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Eğitim ve Gelişim Yönetimi uygulamaları ile altın ve bronz olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

The Stevie Awards for Great Employers ödül programı, tüm dünyada insan kaynağı yönetimi, insan kaynakları ve eğitim & gelişim alanlarında ve işyerinin her alanında başarıyı takdir etmek için bu yıl yedinci kez düzenlendi.

QNB Finansbank, jüriler tarafından, Yılın En İyi Eğitim & Gelişim Ekibi (Learning/Training Team of the Year) kategorisinde altın, Kurumsal Öğrenme ve Gelişim Alanında Başarı (Achievement in Workforce Development and Learning) kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank, eğitim ve gelişim süreçlerinde tüm finansçıları kapsayan, görüşlerini alan katılımcı bir gelişim stratejisi belirleyerek, en güncel öğrenme trendlerini, en etkili eğitim yöntemlerini ve eğitim içeriklerini bireysel farklılıklara göre özelleştiriyor.

Dijital araçları da gelişim süreçlerine entegre eden banka, gelişim süreçlerini koçluk&mentorluk sistemi ile destekliyor.

Her bir çalışan için kişiye özel çözümler sunma amacı ile hazırlanan ve uzun vadede sadece çalışanların değil müşterilerinin de gelişimine katkı sunacak projeler yaratan bankanın, gelişim yaklaşımı üzerine çalışmalarını devam ettiren Eğitim ve Gelişim Yönetimi ekibi, gelişen ve geliştiren vizyonuyla başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, dünyanın en saygın ödüllerinden birini kazanmak, bu alanda çalışmalarını sürdüren ve başarılı sonuçlar elde eden ekiplerine teşekkür etmenin en güzel yönü ve sonucu olduğunu belirtti.

Akıncılar, şunları kaydetti:

"Her yıl farklı kategorilerde kazandığımız ödüller, İK Yönetimi olarak da gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların doğru yolda ilerlediğinin göstergesidir. Çalışanlarımız için iyi ve verimli bir çalışma ortamı sunmak, gelişim süreçlerini güncel ve sürdürülebilir kılmak kurumsal değerlerimizin en önemli maddelerinden. Tüm ekibime, emeği geçen finansçılarımıza gösterdikleri özveri ve bağlılık için bir kez daha teşekkür ediyorum."