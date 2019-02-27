Quaresma 3 milyon dolar maaş isteyince Toronto transferi rafa kaldırdı!

MYNET.COM | Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmak istemiş ancak yönetimle anlaşma sağlayamayınca takımda kalmıştı.

İngiliz basını, Quaresma'nın ile ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto FC'nin hedefinde olduğunu ve yıldız oyuncunun sezon sonunda transfer olacağını iddia etmişti ancak gerçek ortaya çıktı.

ESPN'in haberine göre; Toronto'nun Quaresma'nın transferinden vazgeçti. Quaresma'nın Toronto'dan brüt 4.8, net olarak da 3 milyon dolar maaş istediği ve MLS ekibinin de bu isteği reddettiği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş'la 26 maça çıkan 35 yaşındaki Quaresma, 3 gol atıp 12 asist yaptı.

