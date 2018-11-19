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Quaresma Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek istiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Quaresma gemileri yaktı! Son iki sezondur Çin’den gelen teklifleri reddeden Portekizli yıldız, ödemelerin aksaması, takımın kötü gidişi ve sürekli eleştirilmesinden dolayı artık Uzak Doğu’ya gitmeyi düşünüyor.

Quaresma Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek istiyor!

Beşiktaş’ta krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçlar sebebiyle havasını kaybeden, Tolgay Arslan’ın kulübü FIFA’ya şikayet etmesi, Babel’in ayrılmak istemesi, Pepe’nin alacakları için FIFA’ya başvurması ile zor günler yaşayan siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma da kriz çıkarmaya hazırlanıyor.

Portekizli yıldızın takımdaki olumsuz havadan ve sürekli kendisinin hedef gösterilmesinden dolayı usandığı ve yakın çevresine artık ayrılmayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Beşiktaş’ta ve İstanbul’da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren ve bu yüzden son iki sezondur Çin’den sürekli olarak gelen teklifleri reddeden Quaresma bu defa menajerine görüşmeler yapması için yetki verdi.

2 KULÜP DEVREDE

Her puan kaybında en çok eleştirilen isimlerden biri olmasına dayanamadığı öğrenilen Q7’nin “Takım iyi giderken her şey çok iyi ama kötü giderken kâbusa dönüşüyor. En çok da ben hedef gösteriliyorum. Artık bıktım” dediği öğrenildi.

Ayrıca takımda ödemelerin sürekli aksamasından dolayı da rahatsız olan Q7’nin, alacakları için TFF’ye başvuran vatandaşı Pepe ile birlikte gelen teklifleri değerlendirme kararı aldıklarının ve Beşiktaş’tan ayrılmayı ciddi olarak düşündüklerinin bilgisine ulaşıldı. Çin Süper Ligi şampiyonu Şanghay SIPG ve G. Evergrande Quaresma için 8 milyon avroyu gözden çıkardı.

(Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

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