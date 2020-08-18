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Quaresma, Boavista'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.08.2020 21:47 | Son Güncelleme

36 yaşındaki Portekizli yıldız Quaresma, Portekiz takımı Boavista'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Quaresma, Boavista'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve son olarak Türkiye'de Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, Boavista'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı. 36 yaşındaki oyuncunun, 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia ediliyordu.

Quaresma, haberi yapan Portekiz Gazetesi Ojogo'ya tepki gösterdi.

"PUSULAYA İHTİYACI VAR"

Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Ojogo'nun bir pusulaya ihtiyacı var. Ben sadece ailemle tatil yapmak için Portekiz'deyim. Bir dahaki sefere haberi yayınlamadan önce, doğruluğunu bana sormayı unutmayın. Taraftarları kandırmaya gerek yok." dedi.

Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona, Inter, Chelsea gibi takımlarda da oynadı. Sağ kanat oyuncusu, milli takımı ile 80 maça çıktı ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Quaresma, daha önce Portekiz'de Sporting Lizbon ve Porto'nun formalarını terletti.


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