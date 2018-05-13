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Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına çağrı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, resmi Twitter hesabından taraftarlara çağrıda bulundu.

Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına çağrı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Siyah Beyazlılar'ın bu akşam Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı.

Portekizli yıldız, bu gelişmenin ardından dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara çağrıda bulundu. Siyah Beyazlı camiada çok mutlu olduğunu söyleyen Q7, "Çalışma ve kazanma isteğimiz asla bitmeyecek. Beşiktaş bir ailedir ve biz de burada her daim savaşmak için birlikteyiz. Siz de bizimle misiniz?" ifadelerini kullandı. Hakkında transfer iddiaları da çıkan yıldız futbolcunun bu ifadeleri, sosyal medyada Beşiktaş taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş quaresma

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