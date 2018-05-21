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Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından "Her şey için teşekkürler Beşiktaş" mesajını paylaşarak kafaları karıştırdı. Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrıldığı ve veda mesajı yayınladığı iddia edildi

Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım!

Beşiktaş'ın Portekizli ismi Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı. Quaresma, Instagram hesabından paylaştığı görsele "Her şey için teşekkürler Beşiktaş" mesajını yazdı.

Ricardo Quaresma'nın paylaşımı kısa sürede gündeme otururken, Portekizli yıldızın Beşiktaş'tan ayrıldığı ve veda mesajı yayınladığı iddia edildi.

QuaresmaInstagram

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Anahtar Kelimeler:
ricardo quaresma Beşiktaş

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