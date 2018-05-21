Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım!

Beşiktaş'ın Portekizli ismi Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı. Quaresma, Instagram hesabından paylaştığı görsele "Her şey için teşekkürler Beşiktaş" mesajını yazdı.
Ricardo Quaresma'nın paylaşımı kısa sürede gündeme otururken, Portekizli yıldızın Beşiktaş'tan ayrıldığı ve veda mesajı yayınladığı iddia edildi.
Demba Ba Beşiktaş'ta!
Galatasaray taraftarından Rıza Kocaoğlu'na tepki
Aykut Kocaman Kuyt'ın jübilesinde Liverpool'un başına geçecek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in röportajına Rıza Kocaoğlu etkisi
Anderson Talisca gelecek sezon Manchester United forması terletecek
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!
Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!
Ahmet Ağaoğlu'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!
Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi
Doğan Babacan hayatını kaybetti
13 yaşındaki amatör futbolcu İsmail Semih Kaynak hayatını kaybetti!
Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!
Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum