Quaresma: Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemli

Portekiz Milli Takımı’na çağrılmayan ve lige verilen arada sıkı çalışan Ricardo Quaresma, çok formda. Ümraniye’deki en neşeli futbolculardan biri olan Q7, gösterdiği performansla da parmak ısırtıyor. Yıldız futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in de takım içindeki en büyük yardımcılarından... Arkadaşlarıyla sürekli toplantılar yapan Quaresma, yoğun fikstür öncesi Beşiktaşlı oyuncuları motive ediyor. Ligde son iki maçı kazanamadıklarına dikkat çeken 35 yaşındaki yıldız, “Artık kazanma zamanı geldi. Malatyaspor maçı çok önemli. Mutlaka yenmeliyiz. Sonraki hafta Fenerbahçe derbisi var. Kadıköy deplasmanına kazanarak gitmek çok önemli. Ligin henüz başındayız ancak kaybettiğimiz bu puanları sonradan çok ararız. Şampiyonluk için seri yakalamalıyız” dediği öğrenildi.
23 günde 6 maç
Süper Lig’de ilk 4 haftanın 3’ünde forma giyen Quaresma, 1 gol 3 asistle oynadı. Q7, milli araya kadar geçecek 23 günlük fikstürde Şenol hocanın en güvendiği isimlerden biri. Kartal, 15 Eylül - 7 Ekim arasında, 2’si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak, 3’ü deplasmanda olacak.
(Fanatik)
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