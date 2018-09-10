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Quaresma kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la adı efsaneleşen Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemiyor. Portekizli yıldız, yeni bir teklif alması durumunda kariyerini siyah-beyazlı ekipte sürdürmeye devam edecek.

Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet veren Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıl daha kontratı bulunan ve futbolu bırakmayı henüz düşünmeyen Portekizli yıldız, siyah-beyazlılardan yeni bir teklif alması durumunda kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye devam edecek.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan teklif almaması durumunda ise sözleşmesinin ardından ülkesine dönmeyi ve en az 2 yıl daha futbol oynamayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kadar parayı bu yaşta ancak ve ancak burada kazanırsın sen de haklısın Q7.
şu adama nolur ilk 11 vermeyin. onun dışında sözleşmesini 5 yıl da uzatabilirsiniz ama ilk 11 oynatmayın....
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