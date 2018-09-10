Quaresma kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek!

Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet veren Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıl daha kontratı bulunan ve futbolu bırakmayı henüz düşünmeyen Portekizli yıldız, siyah-beyazlılardan yeni bir teklif alması durumunda kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye devam edecek.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan teklif almaması durumunda ise sözleşmesinin ardından ülkesine dönmeyi ve en az 2 yıl daha futbol oynamayı planlıyor.

