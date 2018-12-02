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Quaresma, Ljajic ve Karius Galatasaray derbisini değerlendirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.12.2018 23:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş yıldız isimleri Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Loris Karius, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi mücadelesini değerlendirdiler.

Quaresma, Ljajic ve Karius Galatasaray derbisini değerlendirdi

Beşiktaş'ın Portekiz yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Ricardo Quaresma, "Bizim için önemli maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldık. Önümüze daha iyi ve moralli bakmak için kazanmak güzel. Şampiyonluk için adım adım ilerleyerek mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Derbi karşılaşmasındaki VAR kararlarının sorulması üzerine Quaresma "VAR işini yapan insanlar var. Bizim penaltımız verildi, Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi. Benim golüm iptal edildi, ofsayt olduğu söylendi. Bu yönden bakarsak, VAR işini yapıyor." yanıtını verdi.

Transfer iddialarına cevap veren Quaresma "Şu anda sadece önümüzdeki maçları düşünüyorum. Ben buradaki görevimi icra edeceğim, görevim biterse, bu o zaman konuşulacak bir şey." diyerek sözlerini noktaladı.

KARIUS: ARTIK İNANCIMIZ DAHA YÜKSEK

Taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullanan Karius, ''Harika bir atmosferdi, tam beklediğim gibiydi. Taraftarlar hep arkamızda oldu. Kolay bir maç olmadı, çok zordu ama taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaştık.'' şeklinde konuştu.

Galatasaray galibiyetinin öneminden bahseden Loris Karius, ''Derbi galibiyeti önemliydi. Derbiyi kazanarak liderliğe yaklaşmamız önemliydi. Galatasaray ile olan mesafeyi kapattık. Şu an inancımız daha yükseldi. Her şeyin açık ve mümkün olabileceğini gösterdik.'' dedi.

LJAJIC: NE KADAR KALİTELİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Ljajic, "Çok önemli bir galibiyetti, kalpten oynadık, yürekten oynadık ve sahada her şeyimizi verdik. Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu ve son ana kadar şampiyonluk yarışında olacağımızı herkese gösterdik" dedi.

Form durumunun gittikçe yükseldiğini belirten Ljajic, "Her geçen gün takıma biraz daha fazla adapte oluyorum ve sorumluluk almaya çalışıyorum. İdeal pozisyonum forvet arkası, benim için doğal pozisyon orası. Türkiye'ye gelmek, ülkeye uyum sağlamak ve buradaki futbol kültürüne uyum sağlamak kolay değildi ancak bunları aştım ve bu performansımdan daha da iyi olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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