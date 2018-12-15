SPOR

Quaresma, Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için özür diledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'ye 1-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

Quaresma, Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için özür diledi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Malmö karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

Sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Quaresma fotoğrafın altında şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşlar, her zaman kulüp ve takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Son maçta savaştım, topu kazanmak isterken maalesef oyun dışına gönderildim. Bunun için herkesten özür dilerim. Şimdi önemli olan bir sonraki maç. Trabzonspor'u yenmek için birlik olmalıyız. Takıma destek vermeye devam edin. Birlikte zafere ulaşacağız."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
'Tekmeyi attı, duşa gitti''Tekmeyi attı, duşa gitti'
Q7, Beşiktaş'ta daha hırçın Q7, Beşiktaş'ta daha hırçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

En Çok Okunan Haberler

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki yardımcıları belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Quaresma, Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için özür diledi

Q7'den kırmızı kart özrü

Avrupa basınında Quaresma'yı kırmızı kart nedeniyle sert eleştiriler yapıldı

'Tekmeyi attı, duşa gitti'

Quaresma, Beşiktaş'ta daha hırçın

Q7, Beşiktaş'ta daha hırçın

İsveç basınından Quaresma'ya aptal benzetmesi

Quaresma'ya şok sözler: ''Aptalca...''

Vagner Love ve Gary Medel, Malmö yenilgisini değerlendirdi

'Final oynamak hayalimizdi'

Beşiktaş taraftarı Vagner Love ve Oğuzhan Özyakup'u ıslıkladı

Taraftardan sert tepki! İki yıldız ıslıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.