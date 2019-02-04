Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edildi

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor canlı yayınında konu hakkında konuşan Ersin Düzen, Ricardo Quaresma ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.
"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAĞINI SÖYLEDİ"
Ersin Düzen, "Quaresma ile bir kafede karşılaştım. Bana Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi. 'Porto mu?' diye sordum, 'hayır' dedi. Kafede benden önce arkadaşları varmış, onlara da ayrılacağını söylemiş. Quaresma'nın menajeri şu anda Suudi Arabistan'da." ifadelerini kullandı.
Ricardo Quaresma'nın ayrıca Çin ve ABD'den birkaç takımla görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyordu.
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