SPOR

Quaresma'nın eşi ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldıkları iddia edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Quaresma'nın eşi ve çocukları İstanbul'dan ayrıldı.

Quaresma'nın eşi ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldıkları iddia edildi!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı ile bir görüşme yapan ve "kalacağını" söyleyen Ricardo Quaresma için bir kez daha ayrılık sesleri yükselmeye başladı.

Ricardo Quaresma'nın eşi ve çocukları, İstanbul'dan ayrıldı ve ülkeleri Portekiz'e döndü. Bunun üzerine Portekizli oyuncunun da yönetim ile bir görüşme yaparak ailesi nedeniyle ayrılmak istediğini bir kez daha bildirdi.

Beşiktaş yönetiminin Ricardo Quaresma'ya, "BB Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşelim" dediği ve son kararın hafta sonunda verileceği kaydedildi.

"SEZON SONUNU BEKLE"

Quaresma ile geçtiğimiz günlerde özel olarak görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı, "Ailevi sıkıntılarını anlıyorum. Ama bu takımın sana ihtiyacı var. Sezon sonunu bekle, şampiyon olalım, öyle gidersin" diyerek oyuncusunu ikna etmeye çalıştı. Fakat şu anlık başarılı olamadı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.

PARTNERRenk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?Renk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?
Adriano kafaları karıştırdıAdriano kafaları karıştırdı
Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

En Çok Okunan Haberler

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Serdar Aziz'de son durum

Serdar Aziz'de son durum

Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı

Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı

Albayrak'tan transfer sözleri

Albayrak'tan transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Quaresma'nın eşi ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldıkları iddia edildi!

Flaş Quaresma gelişmesi! Terk ettiler

Beşiktaş'ta Adriano gitti geldi

Adriano kafaları karıştırdı

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Tolgay Arslan - Alper Potuk takası önerisi

F.Bahçe'den Tolgay Arslan kararı

Ahmet Kavalcı: Quaresma ayrılmak istediğini söylemedi

Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Vagner Love'ı açıkladılar

Vagner Love'ı açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.