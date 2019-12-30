'Quaresma, Santos'a gidiyor' iddiası

Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'a transfer olacağı iddia edildi.
A Bola'nın haberine göre; Santos'un başına geçen Jesualdo Fereira'nın eski öğrencisi Quaresma'nın transferini istediği iddia edildi.
Haberin devamında Kasımpaşa'nın 36 yaşındaki Quaresma'nın ayrılığına izin vereceği ifade edilirken, Portekizli yıldız ile Santos kulübünün görüşmeye başladığı ileri sürüldü.
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