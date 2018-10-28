SPOR

Quaresma, Sporting Lisbon'a dönebilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız ismi Quaresma'nın “Taraftar istemiyorsa giderim” şeklindeki açıklamaları Portekiz’de geniş yankı buldu.

Quaresma, Sporting Lisbon'a dönebilir

Portekiz basını daha önce Sporting’e dönmesi için görüşmeler yapılan Ricardo Quaresma’nın, ocak ayında yeniden eski kulübüne dönebileceğini iddia etti. Sporting taraftarları da efsane yıldızlarının dönmesi için mesaj yağdırmaya başladı.

Ancak Beşiktaş’la 2020 yılına kadar sözleşmesi var. Portekiz ekibinin onun bonservis bedelini ödemesi mümkün görünmüyor.

Siyah-Beyazlılar, Ricardo Quaresma ayrılacaksa da büyük bir maddi kazanç sağlamak için Çin ve Arabistan’dan gelen tekliflere öncelik verecek. (Akşam)


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremiBeşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ricardo quaresma Beşiktaş sporting lisbon

En Çok Okunan Haberler

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir

Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir

Ozan Kabak için tarihi karar!

Ozan Kabak için tarihi karar!

Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri

Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Quaresma, Sporting Lisbon'a dönebilir

Quaresma, Sporting Lisbon'a dönebilir

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi

Loris Karius'a kulübe yolu göründü

Loris Karius'a kulübe yolu göründü

Negredo maça damga vurdu

Negredo maça damga vurdu

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.