Quaresma, Sporting Lisbon'a dönebilir

Portekiz basını daha önce Sporting’e dönmesi için görüşmeler yapılan Ricardo Quaresma’nın, ocak ayında yeniden eski kulübüne dönebileceğini iddia etti. Sporting taraftarları da efsane yıldızlarının dönmesi için mesaj yağdırmaya başladı.

Ancak Beşiktaş’la 2020 yılına kadar sözleşmesi var. Portekiz ekibinin onun bonservis bedelini ödemesi mümkün görünmüyor.

Siyah-Beyazlılar, Ricardo Quaresma ayrılacaksa da büyük bir maddi kazanç sağlamak için Çin ve Arabistan’dan gelen tekliflere öncelik verecek. (Akşam)



