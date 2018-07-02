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Quaresma'ya Çin'den yıllık 9 milyon Euro teklif!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya müthiş bir teklif geldi. Tecrübeli futbolcu, yönetimle bir araya geldikten sonra Beşiktaş ile yolları ayıracak.

Quaresma'ya Çin'den yıllık 9 milyon Euro teklif!

Quaresma'ya Çin'den astronomik teklif geldi, 3 yıl için 27 milyon Euro. Atılıma geçen Çin 2. Ligi'nden bir kulüp, bu çılgın rakamla Quaresma'nın aklını çeldi. Ünlü oyuncu müthiş öneriye 'varım' dedi.

Kartal'a bonservis olarak da 6 milyon Euro teklif edildi. Başkan Orman, 10 milyon Euro'da diretiyor. Beşiktaş yönetiminin iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı düşündüğü isimlerden biri olan Ricardo Quaresma'ya çok cazip bir teklif geldi.

Kartal'dan iki yıllık sözleşmesi karşılığında 3 milyon 850 bin Euro kazanacak olan Portekizli oyuncuya senelik 9 milyon Euro teklif geldi. Çin 2. Ligi'nde yer alan ve adı gizli tutulan bir kulübün, 35 yaşındaki Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu, bu çılgın rakam üzerine Portekizli yıldızın da öneriyi kabul ettiği öğrenildi.

Çinlilerin bonservis bedeli olarak Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif ettikleri, başkan Fikret Orman'ın ise bu rakamı az bulduğu bildirildi. Bu teklifi geri çeviren Orman'ın 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

Futbol hayatının son yıllarında gelen bu astronomik teklifi kaçırmak istemeyen Quaresma'nın, Dünya Kupası sonrasında Beşiktaş ile masaya oturup kendisine anlayış gösterilmesini isteyeceği bildirildi.

(Habertürk)

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Beşiktaş ricardo quaresma

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