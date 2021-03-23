Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın "asist makinesi" Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nın kampında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal yaklaşık 2,5 yıl sonra milli takıma dönmesi hakkında konuşan Ghezzal "Uzun süre sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na döndüğüm için gerçekten mutluyum. Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler gayet yolunda gidiyor ve bu da bana yeniden milli takıma dönme fırsatı verdi. Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdığım için üzülmüştüm. O zaman milli takımda olmayı hak etmemiş olabilirim. Şimdi sürekli çalışarak milli takımda olmak için mücadele edeceğim." dedi.

Beşiktaş'taki performansı hakkında konuşan 28 yaşındaki Ghezzal, "Beşiktaş, bana yeniden oynama fırsatı verdi. Sergen Yalçın özgüvenimi yeniden kazandırdı. Her şey yolunda gidiyor. Burada kendimi buldum. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta 13 asist yaptı.

