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Rachid Ghezzal imzayı atıyor!

09.07.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rachid Ghezzal imzayı atıyor! Geride kalan sezonda şampiyon Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan ve kupaya giden yolda takımına büyük katkı sağlayan Cezayirli oyuncunun yeni takımının belli olması an meselesi. Öte yandan bonservisi Leicester City'de olan kanat oyuncusu için Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da teklif yapan diğer takım. Peki Ghezzal Galatasaray'a mı Beşiktaş'a mı transfer olacak? İşte detaylar...

Rachid Ghezzal imzayı atıyor!

Rachid Ghezzal imzayı atıyor! Şampiyon Kara Kartal'ın kadrosunda yer alan ve takıma verdiği katkılarla göz dolduran Cezayirli oyuncu için devler yarışıyor. Bonservisi Leicester City'de olan yıldız oyuncu için Beşiktaş satın alma teklifini resmi olarak kulüp yetkililerine iletti. Diğer taraftan bu sene şampiyonluk yarışının favorisi olmak isteyen Fatih Terimli Galatasaray'da yıldız kanat oyuncusu için kulübüyle temas halinde. Peki başarılı isim Ghezzal Galatasaray'a mı Beşiktaş'a mı transfer olacak? İşte Cezayirli isimin transferiyle ilgili son detaylar...

BEŞİKTAŞ İLE MASADA

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Ghezzal'ın takımda kalmasını amaçlayan yönetim, İstanbul’da Cezayirli oyuncunun temsilcisi Anoir Fazuli ile görüştü. İlk görüşmede 3 Milyon Euro maaş isteyen Ghezzal’a 1.8 Milyon Euro önerildi. Ghezzal'ın da isteklerinin düşürülmesinin ardından orta yol bulunarak imzaların atılacağı öğrenildi. Ortalama 2.5 milyon euro gibi bir bedelle önümüzdeki günlerde imza atılacak. Leicester City'ye de 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

GALATASARAY TALİP OLMUŞTU

Gelecek sezon şampiyonluğun en iddialı adayı olmak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim yönetime transfer listesini sundu. Listenin başında geride kalan sezonu Beşiktaş'ta geçiren yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal vardı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiğinden dolayı sarı-kırmızılı ekip bu transferden çekildi.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Tecrübeli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal geride kalan sezonda Beşiktaş forması giymiş ve takımıyla 2 kupa kazanmıştı. Sağ kanatta görev alan yıldız oyuncu Beşiktaş'ta çıktığı 31 Süper Lig, 4 Kupa olmak üzere 35 maçta süre aldı. Bu maçlarda 18 asist yapan başarılı topçu ayrıca 8 gol atma başarısı gösterdi. Cezayirli oyuncu çıktığı maçlarda 2717 dakika sahada kalırken, toplamda 26 gole de direkt katkı vermiş oldu.


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