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Rachid Ghezzal, sadece Thomas Müller'in gerisinde

22.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 13. asistini Fenerbahçe'ye karşı yapan Ghezzal'ı geçen tek isim, Bayern Münih'ten Thomas Müller oldu.

Rachid Ghezzal, sadece Thomas Müller'in gerisinde

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde de atılan golde asistini yaparak siyah-beyazlı takımın en önemli hazırlayıcısı olma özelliğini sürdürdü.

Cezayirli yıldız, bu sezon elde ettiği istatistiklerle kendi rekorlarını kırarken, Avrupa'da da önemli bir noktaya geldi.

Bu sezon 13. asistini Fenerbahçe karşısında yapan Ghezzal, 5 büyük lig ve Süper Lig ele alındığında en çok asist yapan 2. oyuncu oldu.

Avrupa'da asist krallığının zirvesinde ise 14 asist yapan Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mülleri de geçeriz sırada ki gelsin
bu adamı bonservisiyle almak lazım
cok teknik oyuncu topu istedigi noktaya gonderiyor. bonservisi 5 milyona kadar alinabilirse buyuk basari olur

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