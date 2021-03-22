Rachid Ghezzal, sadece Thomas Müller'in gerisinde

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinde de atılan golde asistini yaparak siyah-beyazlı takımın en önemli hazırlayıcısı olma özelliğini sürdürdü.

Cezayirli yıldız, bu sezon elde ettiği istatistiklerle kendi rekorlarını kırarken, Avrupa'da da önemli bir noktaya geldi.

Bu sezon 13. asistini Fenerbahçe karşısında yapan Ghezzal, 5 büyük lig ve Süper Lig ele alındığında en çok asist yapan 2. oyuncu oldu.

Avrupa'da asist krallığının zirvesinde ise 14 asist yapan Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller yer alıyor.



