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Radamel Falcao'dan Galatasaray mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.08.2019 08:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'un uzun zamandır peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.

Radamel Falcao'dan Galatasaray mesajı

Galatasaray'ın Fransa ekibi Monaco'dan transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Falcao, Muslera'nın Süper Kupa paylaşımına "Cimbombom" yorumunu yaptı. Uruguaylı oyuncu ise golcü futbolcuya ''Come to Galatasaray idolo'' yanıtını verdi.

Falcao ile Fernando Muslera arasında geçen bu diyaloğa Donk da dahil olurken, Kolombiyalı golcüye sarı kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce mesaj gönderildi. Galatasaray'ın Hollandalı orta sahası Ryan Donk, Falcao'nun "Cimbombom" yorumuna "Bir hafta sonra sezon başlıyor" sözleriyle yanıt verdi.

ALBAYRAK TAKİBE ALDI

Bu gelişmeler yaşanırken, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu sosyal medyadan takibe aldı.

FALCAO İLE ANLAŞILDI

Sarı kırmızılıların oyuncuyla yıllık 5 milyon euro ve 2 milyon Euro bonuslar olmak üzere anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.

CENGİZ NE DEMİŞTİ?

TFF Süper Kupa maçının ardından düzenlenen törenden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz. İnşallah diyeyim." ifadelerini kullanmıştı.

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