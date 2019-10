Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafı

Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao, beIN Sports'a verdiği röportajda Galatasaray kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE FALCAO'NUN AÇIKLAMALARI:

"GOLCÜ OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ"

"Santrfor olmak ve goller için çalışmak zorundasınız. Yıllar geçtikçe hücum sanatına dair bilgiler ediniyorsunuz. Kesin olan bir şey var ki sıkı çalışmak ve efor sarfetmek bunun en önemli malzemeleri. Bu tecrübeyi kazandığınızda her şeyin enerji ve istekle alakalı olmadığını fark ediyorsunuz. Biraz sabırla oyunu öngörme yeteneğinizi geliştiriyorsunuz belki de. Doğru anı beklemek ve hangi bölgelere hücum edeceğinizi bilmek de olabilir. En sonunda hangi yönleri geliştireceğinizin farkına varıyorsunuz."

"BAZI GOLLERİN ANLAMI ÇOK ŞEY İFADE EDER"

"Bence bu bana doğuştan gelen bir yetenek ve yıllar geçtikçe devam etti. Bunun üzerine çalıştım, geliştirdim ve bu benim özel yeteneğim oldu değil mi? Eğer size bir hediye verilmişse ve üzerinde çalışıyorsanız daha iyi olursunuz. Genellikle rakip defans oyuncularına ve kalecilerine dair çalışma yapıyorum. Özelliklerine göre onları alt edebilmek için bazı stratejiler kullanabilirsiniz. Gol her hücumcu için önemlidir. Gol attığınızda bütün bakış açısı biraz değişir, kendinizi daha güvenli hissedersiniz. Golcü olmak tümüyle attığınız gollerle ilgilidir. Bence formda olduğunuzda ve gollerin içinde olduğunuz zaman her şey daha kolay olur ve her şey birbirini takip eder. Açıkçası bazı goller durumunuza ve kariyer evrenize bağlı olarak çok önemlidir. Her gol önemlidir ama bazıları size büyük rahatlık getirir çünkü bu gole çok ihtiyacınız vardır ve attığınız takdirde büyük güvenle zorluklarla başa çıkmaya başlarsınız. Bazı goller bazı zamanlarda çok şey."