Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik!

Galatasaray'ın Kolombiyalı starı Falcao, koronavirüsten dolayı karantina günlerini evde geçirmek zorunda kalıyor. Bu süre boyunca formdan düşmemek için çeşitli sporlar yapan yıldız isim bu kez mekik çekmeye başladı. Yaptığı denemeyi kameraya kaydeden Falcao, o anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

45 SANİYEDE 106 MEKİK ÇEKTİ