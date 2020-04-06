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Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.04.2020 23:08 | Son Güncelleme

Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik çeken yıldız oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı starı Falcao, koronavirüsten dolayı karantina günlerini evde geçirmek zorunda kalıyor. Bu süre boyunca formdan düşmemek için çeşitli sporlar yapan yıldız isim bu kez mekik çekmeye başladı. Yaptığı denemeyi kameraya kaydeden Falcao, o anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

45 SANİYEDE 106 MEKİK ÇEKTİ


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Galatasaray falcao koronavirüs

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