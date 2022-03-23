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Radamel Falcao, gittiği kulübü bezdiriyor! Tam 4 aydır...

23.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Monaco'dan büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, beklentileri karşılayamadan sarı - kırmızılı takımdan ayrılmıştı. İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Falcao, orada da önce büyük heyecan yarattı ardından yine düşüşe geçti. İşte Kolombiyalı golcü için gündeme gelen haber...

Radamel Falcao, gittiği kulübü bezdiriyor! Tam 4 aydır...
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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Son dakika haberleri: Galatasaray dönemi boyunca sakatlıklarla başı belada olan Radamel Falcao, aldığı yıllık ücretin oldukça fazla olması nedeniyle onlarca kişini karşılamasıyla geldiği Türkiye'den adeta kovularak gönderilmişti.

BURAK ELMAS SONRASI YOLLAR AYRILDI

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte yıllık ücreti fazla olan Falcao'nun sözleşmesi feshedildi ve deneyimli golcüyle yollar ayrıldı.

"TIPKI GALATASARAY'DAKİ GİBİ..."

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra transferin son saatlerinde İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız, İspanya'da da benzeri yaşıyor.

LaLiga'ya adeta fırtına gibi başlayan Falcao, ilk 4 maçında attığı 3 golle Galatasaraylı taraftarları kıskandırsa da ilerleyen dönemde İspanyolları hayal kırıklığına uğrattı.

SON GOLÜ 4 AY ÖNCE

Son olarak LaLiga'nın 13. haftasında attığı golle Rayo Vallecano forması altında 5. golüne ulaşan Falcao, bu golden sonra yaklaşık 4 aydır ağları havalandıramadı.

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17 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Galatasaray döneminde olduğu gibi yine sakatlıklar sebebiyle birçok maçı kaçıran Kolombiyalı golcü, İspanya'da bu sezon 17 maçta forma giyebildi.

UMUT KESİLDİ

LaLiga'da Rayo Vallecano'nun son maçlarında sakat olmamasına rağmen kadroya dahi giremeyen Falcao için İspanyol taraftarlar da umudunu kesti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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