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Radamel Falcao Rayo Vallecano'da tarihe geçti

27.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geldiği ilk günden ayrıldığı güne tartışmalara neden olan Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da müthiş bir başlangıca imza attı. Kolombiyalı golcü attığı gollerle kulüp tarihe geçti.

Radamel Falcao Rayo Vallecano'da tarihe geçti

Galatasaray 'ın yollarını ayırması sonrası İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni takımıyla tarihi bir başlangıca imza attı. İlk 2 maçta sonradan oyuna girerek golünü atan Kolombiyalı yıldız, ilk 11'de başladığı 3-1'lik kazanılan Cadiz maçında da golünü atmayı başardı.

Kolombiyalı yıldız, Rayo Vallecano formasıyla çıktığı ilk 3 karşılaşmada 3 gol atarken takımı da bu süreçte 3 galibiyet elde etti. Falcao'nun ilk 3 maçtaki 3 gollük performansı kulüp tarihinde bir rekor olarak da anlam taşıyordu.

Radamel Falcao, Rayo Vallecano tarihinde ilk 3 maçta 3 gol atan ikinci isim oldu. Bunu ilk olarak başaran oyuncu 2011-12 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak gelen Diego Costa'ydı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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