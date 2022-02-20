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Radamel Falcao şaşkınlığı! Müthiş başlamıştı ama 3.5 aydır gol atmıyor

20.02.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radamel Falcao, İspanyolları şaşırtıyor. Sezon başında Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan yıldız futbolcu, yeni macerasına adeta fırtına gibi başlamıştı. 9 haftada 5 kez fileleri havalandıran golcü futbolcu; 3,5 aydır ise sessizliğe gömüldü.

Radamel Falcao şaşkınlığı! Müthiş başlamıştı ama 3.5 aydır gol atmıyor
Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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Radamel Falcao, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor ama bu kez farklı... Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, İspanya'daki yeni macerasına fırtına gibi başlamıştı. 9 haftada 8 maçta forma giyen Falcao, 5 gole imza atmıştı.

GALATASARAY TARAFTARINI PİŞMAN ETMİŞTİ

Real Madrid ve Barcelona filelerini de havalandıran futbolcu performansıyla Galatasaraylı taraftarları adeta gittiğine pişman etmişti.

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105 GÜNDÜR GOL ATAMIYOR

Son olarak 6 Kasım 2021'de Real Madrid filelerini havalandıran Kolombiyalı yıldız, büyük bir sessizliğe gömüldü. Yıldız isim 105 gündür gol atamıyor.


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Radamel Falcao
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