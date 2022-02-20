Radamel Falcao şaşkınlığı! Müthiş başlamıştı ama 3.5 aydır gol atmıyor

Radamel Falcao, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor ama bu kez farklı... Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, İspanya'daki yeni macerasına fırtına gibi başlamıştı. 9 haftada 8 maçta forma giyen Falcao, 5 gole imza atmıştı.

GALATASARAY TARAFTARINI PİŞMAN ETMİŞTİ

Real Madrid ve Barcelona filelerini de havalandıran futbolcu performansıyla Galatasaraylı taraftarları adeta gittiğine pişman etmişti.

105 GÜNDÜR GOL ATAMIYOR

Son olarak 6 Kasım 2021'de Real Madrid filelerini havalandıran Kolombiyalı yıldız, büyük bir sessizliğe gömüldü. Yıldız isim 105 gündür gol atamıyor.



