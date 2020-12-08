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Radar Tepesi nerede? Radar Tepesi'ne nasıl gidilir? Gökbel Radar Tepesi yol tarifi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.12.2020 15:39 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın cennet ilçelerinden Ortaca'ya gidelim mi bugün? Ortaca gezilecek yerler listesinin en efsane yerine hem de. Bu yer Radar Tepesi. Buradan Dalyan deltası da, İztuzu plajı da bambaşka güzel...

Güzel koyları, plajları sevdiğimiz kadar buraları yukarıdan görebileceğimiz manzara noktalarını da çok seviyoruz. İşte tam da böyle bir yere gidiyoruz bugün birlikte. Aşağıdan başka yukarıdan başka güzel Dalyan'a bir de buradan bakalım; Radar Tepesi'nden...

RADAR TEPESİ NEREDE VE NASIL GİDİLİR ?

gökbel radar tepesi

Radar Tepesi, Muğla ili Ortaca ilçesi'nde bulunuyor. İztuzu Plajı’na doğru giderken Kargıcak Koyu tabelasını göreceksiniz. Bu tabelanın olduğu noktadan saptıktan sonra, bir süre bozuk ve virajlı bir yolda ilerlediğinizde yol ikiye ayrılacak. Bu yolların bir tanesi sizi Kargıcak Koyuna ulaştırır, sağ tarafta kalan diğer yol ise sizi tepeye dek götürür.

Yolu epey bozuk olduğu için buraya normal araçların çıkması pek tavsiye edilmiyor. Altı yüksek bir araç ya da jeep gerekiyor. Dilerseniz bu yolda ağır ağır ilerleyip, bir noktada aracınızı bırakarak yürümeyi tercih edebilirsiniz.

Eğer Dalyan’a turizm sezonunda giderseniz merkezde günlük tur satan acentelerde jeep safari programları gözünüze çarpacaktır. Acenteler jeep safari turu kapsamında Radar Tepesi’ne de gidiyorlar. Onları da tercih edebilirsiniz.

muğla dalyan radar tepesi

Zorlu yolda ilerlerken, nerden kalkıştık bu işe diye düşünebilirsiniz. Ancak tepeye ulaştığınızda manzara nefesinizi kestiğinde tüm zahmete değdiğini anlayacaksınız. Dalyan Deltası, Köyceğiz Gölü, İztuzu Plajı, Sülüngür Gölü artık ayaklarınızın altında! Manzaraya doymadan, ve onlarca fotoğraf çekmeden buradan ayrılmak mümkün değil. :)

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