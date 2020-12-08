Radar Tepesi nerede? Radar Tepesi'ne nasıl gidilir? Gökbel Radar Tepesi yol tarifi

Güzel koyları, plajları sevdiğimiz kadar buraları yukarıdan görebileceğimiz manzara noktalarını da çok seviyoruz. İşte tam da böyle bir yere gidiyoruz bugün birlikte. Aşağıdan başka yukarıdan başka güzel Dalyan'a bir de buradan bakalım; Radar Tepesi'nden...

RADAR TEPESİ NEREDE VE NASIL GİDİLİR ?

Radar Tepesi, Muğla ili Ortaca ilçesi'nde bulunuyor. İztuzu Plajı’na doğru giderken Kargıcak Koyu tabelasını göreceksiniz. Bu tabelanın olduğu noktadan saptıktan sonra, bir süre bozuk ve virajlı bir yolda ilerlediğinizde yol ikiye ayrılacak. Bu yolların bir tanesi sizi Kargıcak Koyuna ulaştırır, sağ tarafta kalan diğer yol ise sizi tepeye dek götürür.

Yolu epey bozuk olduğu için buraya normal araçların çıkması pek tavsiye edilmiyor. Altı yüksek bir araç ya da jeep gerekiyor. Dilerseniz bu yolda ağır ağır ilerleyip, bir noktada aracınızı bırakarak yürümeyi tercih edebilirsiniz.

Eğer Dalyan’a turizm sezonunda giderseniz merkezde günlük tur satan acentelerde jeep safari programları gözünüze çarpacaktır. Acenteler jeep safari turu kapsamında Radar Tepesi’ne de gidiyorlar. Onları da tercih edebilirsiniz.