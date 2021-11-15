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Radulovic: Türkiye'yi yeneceğiz!

15.11.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye maçı öncesi görüşlerini dile getirdi.

Radulovic: Türkiye'yi yeneceğiz!

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye'ye karşı oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Miodrag Radulovic, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Türkiye, Karadağ'da evinde gibi rahat hissedebilir. Fakat sizi uğraştıracağız, bu maçı unutmamanız için sizi yenmek istiyoruz. Karadağ olarak Türkiye'yi yenmek istiyoruz. Hollanda maçında Türkiye'ye yardımcı olduk, puanı aldık. Şaka bir yana, büyük bir takıma karşı oynayacağız. Türkiye'de Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayan oyuncular var. Türkiye Ligi'ne saygım var. Türkiye'ye yeni bir hoca geldi, sistem değişti. Büyük bir maç olacak." dedi.

Radulovic "Türk Milli Takımı önceden bireysel olarak sonuca gidiyordu. Şimdi kolektif ve hücumcu bir takım oldu. Biz de onlara karşı en iyi performansımızı göstermek istiyoruz. Yine iyi bir taraftar desteği olacak. Bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan basın toplantısında da konuşan Radulovic, grubun en zorlu ikinci takımıyla karşılaşacaklarını belirterek, "Rakibin artılarını ve eksilerini İstanbul'daki maçtan biliyoruz. Türkiye'ye çok saygı duyuyoruz ama bizim de kendimize olan saygımız sonsuz. Yarın çok iyi bir maç bekliyorum. Gençlerimiz geleceğinin çok parlak olduğunu göstermek istiyor. Seyircilerimizi sevindirmek için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Hollanda karşısında cesaretli bir futbol ortaya koyduklarının altını çizen Radulovic, şunları kaydetti:

"Hollanda karşısında çok iyi oynadık. Bu gruptaki takımların kalite olarak birbirine çok yakın olduğunu gösterdik. Letonya'ya bakarsanız, deplasmanda 1 maç kaybetmiş, o da Hollanda karşısında. Gördüğünüz gibi çok dengeli bir grup. Son saniyeye kadar da Katar'a kimin gideceği belli değil. Bu grupta gördünüz ki bütün maçlarda ayakta kaldık, sonuna kadar mücadele ettik. İki maçı da 2-0'dan 2-2'ye getirdik. En zorlu gruplardan birine düşmüştük. Biliyorsunuz çok zorluklarla mücadele ettik. Seyircisiz oynadık, koronavirüs nedeniyle hasta olan ve sakat oyuncularımız vardı. Hakem hatalarından mağdur olduk. Grupta 4. olarak değil, oynadığımız futbolla hatırlanacağız. Üçüncü maçımızda Norveç karşısında seyircili oynamış olsaydık, biz bu gruptan çıkardık. Boş statta ve 30 bin kişinin önünde oynamak aynı değil. Norveç karşısında nasıl hakem hataları olduğunu da gördünüz, Hollanda karşısında seyirci varken oynadığımız oyunu da gördünüz. 30 bin kişi olduğunda tabii ki hakem de etkileniyor."

Sahaya hangi kadroyla çıkacaklarının önemli olmadığını aktaran Karadağ Teknik Direktörü, "Vesovic de cezasını tamamladı. Herkes şu anda milli maçı konuşuyor. Umarım yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlarız. Türkiye için bu karşılaşmanın önemini biliyoruz. Türk Cumhurbaşkanı'nın da maça gelme ihtimali varmış. Futbola ne kadar önem verdiğini burada da görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı gelirse, 'Hoş geldin' deriz. Ama biz maça asılacağız ve son dakikaya kadar maçı kazanmak için sahada olacağız. Türkiye adına evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Yarınki maçta elimizden geleni yapacağız ve sonrasında kaç puan alacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Böyle maçlarda taktik olarak hiçbir şey konuşamazsınız çünkü karşı takım sizi hüsrana uğratabilir." diyen Radulovic, "Hollanda maçında biz aynısını yapmıştık. Türkiye, antrenörünü değiştirdi ve yeni bir sistemle oynuyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bunlar büyük takımlar. Biliyorum ki Türkiye hücum oynayacak. İnşallah hücum oynarlar, bizim için daha iyi. Bizim gençlerimiz çok bilinçli ve hazır durumda. Norveç karşısında 3'lü savunma oynadık, Hollanda maçında topu onlara verdik ve stoperleri de öne çektiler. Bu da bizim işimize geldi. Türkiye için de bir şeyler hazırlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

VESOVIC: DAHA RAHAT OYNAYACAĞIZ

Karadağ'ın savunma oyuncularından Marko Vesovic, Hollanda maçında cezası nedeniyle oynayamadığını, Türkiye'ye karşı sahada olacağından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hollanda maçı çok büyük bir kazanç getirmedi grupta. Bu maç milli takımımızda bir inanç olduğunu bir kez daha gösterdi. Hollanda maçını bir seyirci gibi izledim ve alınan sonuca çok sevindim. Gerek İstanbul'da gerekse de Hollanda karşısında 2-0'dan yaptığımız geri dönüşler bizim adımıza ilerisi için umut verici sonuçlar. Bunlar kolay değil ama bunu başardık. Çok üzgünüz çünkü büyük bir şansımız vardı, bu gruptan çıkabilirdik. Sürpriz sonuçlar oldu bu grupta. Zor bir gruptu ama biz biraz daha dikkatli olsaydık bu grupta ilk 2 sıra için oynardık." ifadelerini kullandı.

Maçta üzerlerinde çok büyük bir baskı olmayacağını aktaran Vesovic, "Yarın Türkiye'ye karşı daha rahat oynayacağız. Grupta bulunduğumuz nokta bizim adımıza başarısız. Ama öyle zorluklar çektik ki hiçbir maçı tam kadro olarak oynamadık. Sakatlıklar oldu, koronavirüs nedeniyle kadroda olmayan oyuncular oldu. Grupta bulunduğumuz konumdan memnun değiliz. Bizim şansımız gelecek eleme grupları için tecrübe edinmek. Umut ediyorum ki o gruplarda başarılı olacağız." şeklinde konuştu.

Marko Vesovic, "Türkiye için final maçı olacak. Hollanda ile berabere kalarak Türkiye'ye yardımcı olduk. Bu maç Türkiye için önemli ama biz de böyle büyük bir takıma karşı kendimizi göstermek istiyoruz. Karadağ halkının bu maçtan beklentisi çok yüksek. Büyük bir maç olacak." şeklinde konuştu.

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Türkiye Milli Futbol Takımı
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