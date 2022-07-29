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Radyasyonu En Az Geçiren Metal Nedir? Radyasyonu Az Geçiren Metaller Ne İçin Kullanılır?

29.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şimdiye kadar 118 adet element bulunmuştur. Keşfedilmiş elementlerden sadece 92 tanesi doğada bulunabilir durumdadır. Radyasyonu en çok bloke eden metal olarak bilinen kurşun da doğada bulunan ancak oldukça nadir rastlanılan elementlerden bir tanesidir.

Element tablosunda “Pb” olarak gösterilen ve 82. element olan kurşun; bakır, çinko ve gümüş madenlerinin yakın çevrelerinde bulunur. Keşfedilen en eski metallerden biri olma özelliğini taşıyan kurşun, 6000 seneden beri farklı amaçlarda kullanılmaktadır. Adının etimolojisi incelendiğinde Anglo-Sakson dilinde ‘metal’ anlamına geldiği görülür. Eski zamanlarda madeni para gibi birçok günlük hayatı sürdürecek materyalin içinde kullanılmıştır ancak bünyeye fazla miktarda alındığı zaman kişiyi zehirleyebildiği, böbrek ve beyin hasarlarına neden olabildiği ortaya çıktığında kullanım alanlarında düşüş gözlemlenmiştir.

Radyasyonu en az geçiren metal nedir?
Kurşun; radyasyonu en az emen ve yumuşaklığı ile bilinen bir metaldir. Dünya genelinde üretimi yıllık olarak 6 milyon tona yakındır ve tüm rezervlerin toplamının 85 milyon tonu geçtiği düşünülmektedir. İnsan sağlığını kötü yönde etkilediği bilinen dört ana maddeden biri olan kurşun, günümüzde pek çok alanda sıklıkla tercih edilmektedir.

Radyasyonu az geçiren metaller ne için kullanılır?
Yumuşak bir metal olması nedeniyle Roma döneminden itibaren hayatlara dahil edilen kurşun, ilk defa su borularında ve boyaların içinde kullanılmaya başlanmış ve tarih ilerledikçe kullanım alanları ihtiyaçlar çerçevesinde şekillenmiştir. Bir maddenin radyasyonu az geçirmesi, o maddenin yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunlukları, maddelerin x-ray ışınlarını bloke etmelerinin yanında bu ışınları emmelerine de neden olabilir. Radyasyonu az geçiren metallerin kullanım alanları oldukça fazladır. Bu alanların başında otomobil sektörü gelir. Akülerin yapımlarında kullanılırlar. Ayrıca kurşun, radyoloji alanında da sıklıkla kullanılır. Örnek olarak hastalara makinelerin saçtığı radyasyondan korunma amacıyla giydirilen kurşun yelekler gösterilebilir. Kurşun gibi radyasyonu bloke edebilen bir metalin radyoloji alanında kullanılmaması, hastalarda kanser, anemi ve kalıtsal pek çok hastalığın görülme risklerini fazlalaştırırdı. Kullanım alanlarının bir kısmına örnek olarak ise çömlekçilik, saç boyaları, haşerat ilaçları ve benzin verilebilir. Ancak günümüzde her yaştan insanlara olan zararı nedeniyle çoğu alanda kullanımı azaltılmaya çalışılmaktadır.

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