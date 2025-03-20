Radyo Gol’ün sahibi Murat Kapki gözaltına alınanlar arasında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de, Antalyaspor’un eski teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex De Souza’nın Türkiye’deki en yakın arkadaşı Murat Kapki oldu.

Alex De Souza’nın Türkiye’deki en yakın arkadaşlarından biri Murat Kapki’dir. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Maçları Alex De Souza’nın locasından izler, yıldız futbolcuyla ilgili kulis bilgisi varsa ilk o paylaşırdı. Alex’in Fenerbahçe ile sorun yaşadığı dönemde, Fenerbahçeliler’in sosyal medyada en çok takip ettiği isimlerden biriydi.

MEDYA A.Ş. SORUŞTURMASINDA İSMİ GEÇTİ

ADVERTCITY şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Kapki, aynı zamanda Radyo Gol’ün de sahibiydi. Medya A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturmada, Kapki’nin şirketlerinin de İBB’den ihale aldığı tespit edildi. İhalelerden elde edilen haksız kazancın 180 milyon TL civarı olduğu iddia ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği gözaltı talimatında, Murat Kapki’nin de ismi vardı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır