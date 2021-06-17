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  4. Rafa Benitez'in yeni takımı belli oluyor

Rafa Benitez'in yeni takımı belli oluyor

17.06.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuno Espirito Santo ile anlaşamayan Everton, Rafael Benitez ile imza aşamasına geldi.

Rafa Benitez'in yeni takımı belli oluyor

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından menajer arayışlarını sürdüren Everton, Rafael Benitez ile anlaşma aşamasına geldi.

İspanyol teknik adam ile Everton arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Son olarak Çin ekibi Dalian'ı çalıştıran Benitez, bir süredir takım çalıştırmıyordu.

Everton'ın ezeli rakibi 2004 ile 2010 yılları arasında başında bulunan Benitez, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Benitez, Everton'ın başına geçmesi halinde ilk kez iki ezeli rakibi de çalıştıran ilk teknik adam olacak.

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