Rafa Silva: Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordum

Beşiktaş'tan Benfica’ya transfer olan Rafa Silva, Benfica'yla 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Berker İşleyen

Benfica'da 27 numaralı formayı giyecek olan ve resmi olarak duyurulduktan sonra dün imza atan Portekizli oyuncu, Estádio da Luz'a geri dönüş yolculuğundan bahsetti ve burada güzel anılar yaratmaya ve takıma yardımcı olmaya devam etmek istediğini vurguladı .

Kulüp televizyonuna verdiği özel röportajda transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulanan Rafa Silva, "Temelde hala aynıyım. Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordum. Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat doğdu ve sonuçta da bu oldu. Burada olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım" dedi.

Benfica'da geçirdiği süre boyunca Rafa; 64'ü Ligde, 13'ü Şampiyonlar Ligi'nde, 4'ü Avrupa Ligi'nde, 10'u Portekiz Kupası'nda, 2'si Lig Kupası'nda ve 1'i Candido de Oliveira Süper Kupası'nda olmak üzere 94 gol attı. Başarılı futbolcu bu süreçte 7 de şampiyonluk kutladı: 3 Lig, 1 Portekiz Kupası ve 3 Candido de Oliveira Süper Kupası. Benfica'dan Türkiye'ye geldiği Beşiktaş'taki ilk sezonu olan 2024/25 sezonunda 49 maçta 18 gol atan yıldız isim 2025/26 sezonunda ise 16 maçta 5 gol kaydetti.

Rafa Silva
